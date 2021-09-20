22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Воротар заїхав кулаком в голову своєму гравцеві після пропущеного гола. Жесть з Казахстану

Любомир Луканюк
20 вересня, 12:15
Голкіпер Торпедо не стримався після того, як в його ворота влетіла шайба. У люті воротар вдарив свого одноклубника

Воротар Антон Осокін вдарив партнера по команді

Кричущий випадок стався в матчі молодіжної ліги чемпіонату Казахстану з хокею.

Воротар Торпедо з Усть-Каменогорська Антон Осокін накинувся з кулаками на свого одноклубника Кирила Індюкова в матчі з Актобе. Осокін вдарив Індюкова кулаком по обличчю після пропущеного гола.

Реклама

Гра завершилася перемогою Актобе з рахунком – 7:2.

Раніше ми розповідали випадок з чемпіонату Росії. Там арбітр лише п'ять хвилин попрацював на хокейному поєдинку дитячих команд. Суддя постійно спотикався і падав через випитий алкоголь.

Нагадаємо, що тренера сина Олександра Лукашенка дискваліфікували на п'ять років. Дмитро Басков отримав покарання від Міжнародної федерації хокею. А адже його звинувачують ще й у вбивстві.

Реклама