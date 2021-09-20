Воротар заїхав кулаком в голову своєму гравцеві після пропущеного гола. Жесть з Казахстану

Воротар Антон Осокін вдарив партнера по команді

Кричущий випадок стався в матчі молодіжної ліги чемпіонату Казахстану з хокею.

Воротар Торпедо з Усть-Каменогорська Антон Осокін накинувся з кулаками на свого одноклубника Кирила Індюкова в матчі з Актобе. Осокін вдарив Індюкова кулаком по обличчю після пропущеного гола.

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Гра завершилася перемогою Актобе з рахунком – 7:2.

Раніше ми розповідали випадок з чемпіонату Росії. Там арбітр лише п'ять хвилин попрацював на хокейному поєдинку дитячих команд. Суддя постійно спотикався і падав через випитий алкоголь.

Нагадаємо, що тренера сина Олександра Лукашенка дискваліфікували на п'ять років. Дмитро Басков отримав покарання від Міжнародної федерації хокею. А адже його звинувачують ще й у вбивстві.