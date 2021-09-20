Вратарь заехал кулаком в голову своему игроку после пропущенного гола. Жесть из Казахстана

Вратарь Антон Осокин ударил партнера по команде

Вопиющий случай произошел в матче молодежной лиги чемпионата Казахстана по хоккею.

Вратарь Торпедо из Усть-Каменогорска Антон Осокин набросился с кулаками на своего одноклубника Кирилла Индюкова в матче с Актобе. Осокин ударил Индюкова кулаком по лицу после пропущенного гола.

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Игра завершилась победой Актобе со счетом – 7:2.

Ранее мы рассказывали случай из чемпионата России. Там арбитр лишь пять минут поработал на хоккейном поединке детских команд. Судья постоянно спотыкался и падал из-за выпитого алкоголя.

Напомним, что тренера сына Александра Лукашенко дисквалифицировали на пять лет. Дмитрий Басков получил наказание от Международной федерации хоккея. А ведь его обвиняют еще и в убийстве.