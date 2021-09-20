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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Вратарь заехал кулаком в голову своему игроку после пропущенного гола. Жесть из Казахстана

Любомир Луканюк
20 сентября, 12:15
Голкипер Торпедо не сдержался после того, как в его ворота влетела шайбу. В ярости вратарь ударил своего одноклубника

Вратарь Антон Осокин ударил партнера по команде

Вопиющий случай произошел в матче молодежной лиги чемпионата Казахстана по хоккею.

Вратарь Торпедо из Усть-Каменогорска Антон Осокин набросился с кулаками на своего одноклубника Кирилла Индюкова в матче с Актобе. Осокин ударил Индюкова кулаком по лицу после пропущенного гола.

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Игра завершилась победой Актобе со счетом – 7:2.

Ранее мы рассказывали случай из чемпионата России. Там арбитр лишь пять минут поработал на хоккейном поединке детских команд. Судья постоянно спотыкался и падал из-за выпитого алкоголя.

Напомним, что тренера сына Александра Лукашенко дисквалифицировали на пять лет. Дмитрий Басков получил наказание от Международной федерации хоккея. А ведь его обвиняют еще и в убийстве.

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