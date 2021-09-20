В России пьяный судья чуть не убился на льду. Он судил детей

Лишь пять минут поработал на хоккейном поединке детских команд российский рефери. Арбитр постоянно спотыкался и падал из-за выпитого алкоголя

Арбитра пришлось быстро заменить

Удивительная история произошла в российском хоккее. Матч детских команд судил пьяный арбитр.

Читайте также: Ползал на четвереньках: пьяный арбитр рассмешил болельщиков на трибуне

Реклама

Уже в начале встречи команд Спартак Спорттех и Академия Харламова зрители заподозрили неладное.

Как только судья выехал на лед, то не смог удержать равновесие. Он начал спотыкаться и лишь бортик спас от падения. Сначала все подумали, что рефери забыл наточить коньки.

Но когда он упал, пытаясь поднять шайбу, всем все стало ясно.

Реклама

Через пять минут после начала рефери сняли с матча.

Читайте также: В России жестоко избили футбольного арбитра. Рефери досталось прямо на поле

Реклама

Ранее мы писали, что арбитра посадили в тюрьму за выдуманный пенальти.