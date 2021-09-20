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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

В России пьяный судья чуть не убился на льду. Он судил детей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 сентября, 10:49
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Лишь пять минут поработал на хоккейном поединке детских команд российский рефери. Арбитр постоянно спотыкался и падал из-за выпитого алкоголя
Арбитра пришлось быстро заменить
Арбитра пришлось быстро заменить

Удивительная история произошла в российском хоккее. Матч детских команд судил пьяный арбитр.

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Уже в начале встречи команд Спартак Спорттех и Академия Харламова зрители заподозрили неладное.

Как только судья выехал на лед, то не смог удержать равновесие. Он начал спотыкаться и лишь бортик спас от падения. Сначала все подумали, что рефери забыл наточить коньки.

Но когда он упал, пытаясь поднять шайбу, всем все стало ясно.

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Через пять минут после начала рефери сняли с матча.

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Ранее мы писали, что арбитра посадили в тюрьму за выдуманный пенальти.

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