1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Воротар підірвав інтернет своїм трюком: він зменшує ворота перед кожним матчем (відео)

Андрій Трофімов
1 червня, 14:37
Патрік Гуннарссон на домашньому стадіоні призвичаївся зменшувати розміри футбольних воріт, його клуб у чемпіонаті Норвегії йде на третьому місці

Патрік Гуннарссон пересуває штанги

Голкіпер норвезького Вікінга Патрік Гуннарссон вигадав хитрий трюк, щоб менше пропускати. Перед домашніми матчами Патрік зменшує ширину воріт на 10-15 сантиметрів. Раніше ми писали, як Шевченко врятував життя відомому італійському воротареві.

Голкіпер чекає, поки лайнсмен перевірить справність воріт, а потім крадькома пересуває кожну зі стійок на пару сантиметрів, повідомляє sport24.ua.

Реклама

"У мене просто ритуал перед матчами, так я почуваюся комфортніше. Нічого такого, я лише трохи відсуваю свої стійки", – Патрік відхрещується від усіх звинувачень.

Після 11 турів у чемпіонаті Норвегії Вікінг йде на третьому місці.

Реклама

Раніше ми розповідали, що воротар збірної України купив мамі квартиру на першу заробітну плату.