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Португалия --
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6 июня 21:45
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Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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10 июня 21:45
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11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
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Вратарь взорвал интернет своим трюком: он уменьшает ворота перед каждым матчем (видео)

Андрей Трофимов
1 июня, 14:37
Патрик Гуннарссон на домашнем стадионе наловчился уменьшать размеры футбольных ворот, его клуб в чемпионате Норвегии идет на третьем месте

Патрик Гуннарссон передвигает штанги

Голкипер норвежского Викинга Патрик Гуннарссон придумал хитрий трюк, чтобы меньше пропускать. Перед домашними матчами Патрик уменьшает ширину своих ворот на 10-15 сантиметров. Ранее мы писали, как Шевченко спас жизнь известному итальянскому вратарю.

Голкипер ждет, пока лайнсмен проверит исправность ворот, а потом украдкой передвигает каждую из стоек на пару сантиметров, сообщает sport24.ua.

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"У меня просто ритуал перед матчами, так я чувствую себя более комфортно. Ничего такого, я лишь чуть-чуть отодвигаю свои стойки", – Патрик открещивается от всех обвинений.

После 11 туров в чемпионате Норвегии Викинг идет на третьем месте.

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Ранее мы рассказывали, что вратарь сборной Украины купил маме квартиру на первую зарплату.