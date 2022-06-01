Вратарь взорвал интернет своим трюком: он уменьшает ворота перед каждым матчем (видео)

Патрик Гуннарссон передвигает штанги

Голкипер норвежского Викинга Патрик Гуннарссон придумал хитрий трюк, чтобы меньше пропускать. Перед домашними матчами Патрик уменьшает ширину своих ворот на 10-15 сантиметров. Ранее мы писали, как Шевченко спас жизнь известному итальянскому вратарю.

Голкипер ждет, пока лайнсмен проверит исправность ворот, а потом украдкой передвигает каждую из стоек на пару сантиметров, сообщает sport24.ua.

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"У меня просто ритуал перед матчами, так я чувствую себя более комфортно. Ничего такого, я лишь чуть-чуть отодвигаю свои стойки", – Патрик открещивается от всех обвинений.

После 11 туров в чемпионате Норвегии Викинг идет на третьем месте.

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Ранее мы рассказывали, что вратарь сборной Украины купил маме квартиру на первую зарплату.