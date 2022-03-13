Вороги! Російській спортсменці некомфортно в національній символіці

Земляки Сливко воюють з Україною / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали про російського тенісиста Данила Медведєва, який прибрав зі свого профілю триколор.

Тепер поплакалася біатлоністка Вікторія Сливко. Її чомусь здивувало негативне ставлення до Росії в цивілізованих країнах.

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"Чесно кажучи, було якось не дуже комфортно, якщо у тебе на спині написано "Росія". Дивляться, ніби ти ворог народу. Я намагалася не одягати щось із російською символікою, просто нейтрально вдягалася", – поскаржилася Сливко.

А ось нашій біатлоністці Анастасії Меркушиній дуже комфортно з автоматом у руках. Вона захищає свою країну від земляків Сливко.

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Раніше капітан чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишаються захищати Батьківщину.