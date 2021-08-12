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"Ворог готовий на все": потужна заява Ярослави Магучіх після обіймів з росіянкою

Любомир Луканюк
12 серпня, 19:21
Українська легкоатлетка зробила офіційну заяву після скандалу на Олімпійських іграх. Спортсменка пояснила, що сталося в Токіо

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучіх ще раз пояснила за фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене в Токіо.

"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що сталося.

Виступити на Олімпіаді – мрія і мета всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції в момент, коли моя мрія збулася! Мені підкорилася не тільки висота, але і олімпійська медаль!

Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь бути військовослужбовцем Збройних сил України, які захищають країну в російсько-українській війні. Поважаю наших воїнів, які дають усім нам можливість працювати, тренуватися, жити мирним життям!

Я вірна Україні. Розумію, що сталося. Хочу закликати всіх бути обережними, тому що ворог готовий на все.
Для мене це досвід, який робить мене сильнішою.

Попереду – нові старти, наші нові перемоги. Я готова до них. Дякую за підтримку!" , – написала Магучіх в соцмережах.

Раніше Магучіх обставила росіянку, з якою обіймалася, в рейтингу кращих висотниць світу.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

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