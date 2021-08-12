"Враг готов на все": мощное заявление Ярославы Магучих после обнимашек с россиянкой

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Бронзовая призерка Олимпийских игр Ярослава Магучих еще раз объяснилась за фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене в Токио.

"Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена! Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась! Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль!

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь быть военнослужащей Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью!

Я верная Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все.

Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку!", – написала Магучих в соцсетях.

Ранее Магучих обставила россиянку, с которой обнималась, в рейтинге лучших высотниц мира.