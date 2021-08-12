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Магучих обставила россиянку, с которой обнималась, в рейтинге лучших высотниц мира

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
12 августа, 12:08
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок по прыжкам в высоту. В ТОП-10 – три украинки
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене
Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Возглавила рейтинг 19-летняя украинка Ярослава Магучих, на Олимпиаде в Токио добывшая бронзу.

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При этом в рейтинге действующих прыгуний в высоту Магучих обошла россиянку Марию Ласицкене, хоть та на Играх-2020 и стала золотой.

В верхней части рейтинга – еще две украинки: Ирина Геращенко – четвертая, Юлия Левченко – седьмая.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту

  • 1. Ярослава Магучих (Украина) – 1401 балл
  • 2. Мария Ласицкене (ОКР) – 1365
  • 3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355
  • ...4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324
  • ...7. Юлия Левченко (Украина) – 1293

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Напомним, после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту на Играх в Токио Магучих, лейтенант ВСУ, угодила в скандал, обнявшись с россиянкой Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

За объятия с россиянкой Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

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1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420
3
Александр Усик Александр Усик
1084
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002
5
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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Пятница, 13 августа
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Суббота, 14 августа
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Воскресенье, 22 августа
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Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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