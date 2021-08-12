Магучих обставила россиянку, с которой обнималась, в рейтинге лучших высотниц мира

Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок по прыжкам в высоту. В ТОП-10 – три украинки

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Возглавила рейтинг 19-летняя украинка Ярослава Магучих, на Олимпиаде в Токио добывшая бронзу.

Реклама

При этом в рейтинге действующих прыгуний в высоту Магучих обошла россиянку Марию Ласицкене, хоть та на Играх-2020 и стала золотой.

В верхней части рейтинга – еще две украинки: Ирина Геращенко – четвертая, Юлия Левченко – седьмая.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1401 балл

– 1401 балл 2. Мария Ласицкене (ОКР) – 1365

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355

...4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324

– 1324 ...7. Юлия Левченко (Украина) – 1293

Реклама

Напомним, после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту на Играх в Токио Магучих, лейтенант ВСУ, угодила в скандал, обнявшись с россиянкой Ласицкене – капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018.

За объятия с россиянкой Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.