Магучіх випередила росіянку, з якої обіймалася, в рейтингу найкращих висотниць світу

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій опублікувала оновлений рейтинг найкращих спортсменок зі стрибків у висоту. До ТОП-10 потрапили три українки

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Очолила рейтинг 19-річна українка Ярослава Магучіх, яка на Олімпіаді в Токіо здобула бронзу.

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При цьому в рейтингу діючих стрибунок у висоту Магучіх випередила росіянку Марію Ласіцкене, хоч та на Іграх-2020 і стала золотою.

У верхній частині рейтингу – ще дві українки: Ірина Геращенко – четверта, Юлія Левченко – сьома.

Світовий рейтинг. Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1401 бал

– 1401 бал 2. Марія Ласіцкене (ОКР) – 1365

3. Нікола Макдермотт (Австралія) – 1355

...4. Ірина Геращенко (Україна) – 1324

– 1324 ...7. Юлія Левченко (Україна) – 1293

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Нагадаємо, після завершення змагань в секторі для стрибків у висоту на Іграх у Токіо Магучіх, лейтенант ЗСУ, потрапила в скандал, обнявшись з росіянкою Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.

За обійми з росіянкою Магучіх викликали на килим до Міноборони України.