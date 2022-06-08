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Україна --
Вірменія --
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Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
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Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
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Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Лікарі не врятували боксера, який бився з невидимкою

Сергій Шаховець
8 червня, 19:15
Південноафриканський боксер Сімісо Бутелезі помер через кілька днів після злощасного поєдинку

Сімісо Бутелєзі отримав тяжку черепно-мозкову травму / Фото: Колаж: Сьогодні

Трагедією завершився бій за регіональний чемпіонський пояс у легкій вазі. 24-річний Сімісо Бутелезі помер від черепно-мозкової травми, отриманої у поєдинку з Сіфесилом Мнтунгвою.

У 10-му раунді бою Бутелезі відправив Мнтунгву в нокдаун, ледь не викинувши того за межі рингу. Але потім Сімісо несподівано почав боксувати з невидимим суперником. Рефері зупинив бій і боксера доправили до лікарні.

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Сімісо Бутелезі потрапив у лікарню після бою / Фото: Колаж: Сьогодні

Після медичного огляду південноафриканця довелося терміново ввести в медикаментозну кому. У нього виявився крововилив у головний мозок.

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Лікарі кілька днів боролися за життя перспективного спортсмена, але їхні зусилля виявилися марними. Бутелезі помер 7 червня, не виходячи з коми.

Відео злощасного моменту бою за титул чемпіона Африки за версією WBF.

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Раніше ми повідомляли, що чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава ледь не втратив життя після жорсткого нокауту. Огава не міг піднятися на ноги, йому знадобилася допомога медперсоналу.

Кордіне відправав в нокаут Огаву і став чемпіоном світу