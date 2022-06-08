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Венгрия --
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Врачи не спасли боксера, дравшегося с невидимкой

Сергей Шаховец
8 июня, 19:15
Южноафриканский боксер Симисо Бутелези скончался через несколько дней после злополучного поединка

Симисо Бутелези получил тяжелую черепно-мозговую травму / Фото: Коллаж: Сегодня

Трагедией завершился бой за региональный чемпионский пояс в легком весе. 24-летний Симисо Бутелези скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в поединке с Сифесилом Мнтунгвой.

В 10-м раунде боя Бутелези отправил Мнтунгву в нокдаун, едва не выбросив того за пределы ринга. Но затем Симисо неожиданно начал боксировать с невидимым соперником. Рефери остановил бой и боксера доставили в больницу.

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Симисо Бутелези попал в больницу после боя / Фото: Коллаж: Сегодня

После медицинского осмотра, южноафриканца пришлось срочно ввести в медикаментозную кому. У него обнаружилось кровоизлияние в головной мозг.

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Врачи несколько дней боролись за жизнь перспективного спортсмена, но их усилия оказались напрасными. Бутелези скончался 7 июня, не выходя из комы.

Видео злосчастного момента боя за титул чемпиона Африки по версии WBF.

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Ранее мы сообщали, что чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава едва не лишился жизни после жесткого нокаута. Огава не мог подняться на ноги, ему потребовалась помощь медперсонала.

Кордине отправил в нокаут Огаву и стал чемпионом мира / Фото: REUTERS