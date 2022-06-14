Повернення капітана: став відомим стартовий склад України на матч з Ірландією

Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко на тренуванні збірної
Сьогодні збірна України проведе останній червневий матч у Лізі націй. Команда Олександра Петракова зіграє з ірландцями в номінально домашньому поєдинку в Лодзі.
Онлайн матчу Україна – Ірландія доступний у нас на сайті. Початок – о 21:45. Тим часом Олександр Петраков та Стівен Кенні визначилися зі стартовими складами. В основу команди повертається капітан Андрій Ярмоленко.
УКРАЇНА: Різник – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Малиновський, Зінченко – Довбик, Ярмоленко.
Запасні: Лунін, Сирота, Бондар, Попов, Соболь, Ігнатенко, Мудрик, Циганков, СІкан.
ІРЛАНДІЯ: Келлехер – Браун, Леніхан, Коллінз, О'Ші, Макклін – Найт, Каллен, Молумбі – Парротт, Хоган.
Запасні: О'Лірі, Траверс, Крісті, Стівенс, Хуріхейн, Хендрік, Маннінг, Кін, Огбене, Хемілтон, Ебоселе, Робінсон.
На думку букмекерів, явним фаворитом зустрічі вважається збірна України. Коефіцієнт на перемогу нашої команди становить 1.81. Своєю чергою нічия оцінюється в 3.50, а перемога ірландців – у 5.00.
Читайте також: Україна назвала склад на Ірландію
Пряма трансляція матчу Україна – Ірландія пройде на телеканалах Індиго та Футбол 1. Також в онлайн-режимі за поєдинком можна буде спостерігати на сервісі OLL.TV.