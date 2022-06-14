Возвращение капитана: стал известен стартовый состав Украины на матч с Ирландией

Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко на тренировке сборной / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины проведет последний июньский матч в Лиге наций. Команда Александра Петракова сразится с ирландцами в номинально домашнем поединке в Лодзи.

Онлайн матча Украина – Ирландия доступен у нас на сайте. Начало – в 21:45. Тем временем Александр Петраков и Стивен Кенни определились со стартовыми составами. В основу нашей команды возвращается капитан Андрей Ярмоленко.

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УКРАИНА: Ризнык – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Зинченко – Довбик, Ярмоленко.

Запасные: Лунин, Сирота, Бондарь, Попов, Соболь, Игнатенко, Мудрик, Цыганков, Сикан.

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ИРЛАНДИЯ: Келлехер – Браун, Ленихан, Коллинз, О'Ши, Макклин – Найт, Каллен, Молумби – Парротт, Хоган.

Запасные: О'Лири, Траверс, Кристи, Стивенс, Хурихейн, Хендрик, Маннинг, Кин, Огбене, Хэмилтон, Эбоселе, Робинсон.

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По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи считается сборная Украины. Коэффициент на победу нашей команды составляет 1.81. В свою очередь ничья оценивается в 3.50, а победа ирландцев – в 5.00.

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Прямая трансляция матча Украина – Ирландия пройдет на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также в онлайн-режиме за поединком можно будет наблюдать на сервисе OLL.TV.