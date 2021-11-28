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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Повернення до Ломаченка? Батько Лопеса озвучив плани сина

Олег Люлька
28 листопада, 18:37
Теофімо Лопес після фіаско у бою з Джорджем Камбососом переходить до першої напівсередньої ваги і кличе туди собі у суперники Василя Ломаченка, але в українця інші плани

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Після сенсаційної поразки від Джорджа Камбососа Теофімо Лопес не має наміру залишатися у легкій вазі та відвойовувати статус абсолютного чемпіона цієї категорії.

Хоча Камбосос і запропонував йому побитися знову, тільки не в США, а Австралії – з 80 тисячами глядачів на трибунах.

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"Ми піднімемося в першу напівсередню вагу, проведемо бій у лютому, а потім поб'ємося з Джошем Тейлором (чемпіоном дивізіону) навесні. Ми все одно зробимо те, про що говорили. Поразка від Камбососа нічого не змінює", – заявив каналу SecondsOut Теофімо Лопес-старший.

Раніше повідомлялося, що Лопес згоден провести реванш із Ломаченком. Але лише за умови, що український боксер підніметься до першого напівсереднього дивізіону.

Теофімо Лопес – Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Але навряд чи Вася згодиться на це – у разі перемоги над Річардом Коммі 11 грудня, у нього з'явиться шанс зустрітися з Камбососом за звання короля легкої ваги

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images