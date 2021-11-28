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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
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Возвращение к Ломаченко? Отец Лопеса озвучил планы сына

Олег Люлька
28 ноября, 18:37
Теофимо Лопес после фиаско в бою с Джорджем Камбососом переходит в первый полусредний вес и зовет туда себе в соперники Василия Ломаченко, но у украинца другие планы

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

После сенсационного поражения от Джорджа Камбососа Теофимо Лопес не намерен оставаться в легком весе и отвоевывать статус абсолютного чемпиона этой категории.

Хотя Камбосос и предложил ему подраться снова, только уже не в США, а в Австралии – с 80 тысячами зрителей на трибунах.

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"Мы поднимемся в первый полусредний вес, проведем бой в феврале, а затем подеремся с Джошем Тейлором (чемпионом дивизиона) весной. Мы все равно сделаем то, о чем говорили. Поражение от Камбососа ничего не меняет", – заявил каналу SecondsOut Теофимо Лопес-старший.

Ранее сообщалось, что Лопес согласен провести реванш с Ломаченко. Но лишь при условии, что украинский боксер поднимется в первый полусредний дивизион.

Теофимо Лопес – Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Но вряд ли Вася на это пойдет – в случае победы над Ричардом Комми 11 декабря, у него появится шанс встретиться с Камбососом за звание короля легкого веса.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images