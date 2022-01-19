Ось і казці кінець: Миколенко пропустив перше тренування Евертона з новим тренером

Віталій Миколенко пропустив тренування Евертона / Фото: REUTERS

Фергюсон очолив Евертон після звільнення Рафаеля Бенітеса. Іспанський фахівець довіряв українцю, а ось як буде із шотландцем поки що невідомо.

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Але перший дзвіночок пролунав. На відео з тренування команди не було помічено українського футболіста, що спантеличило вболівальників команди.

- А де Миколенко? – запитали уболівальники Евертона в коментарях до новини про перше тренування?

Проте про причини відсутності українця поки що не повідомляється, пише Динамоманія.

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Миколенко встиг провести за Евертон два матчі – один у Кубку та один – у Прем'єр-лізі. Гра українця залишила неоднозначне враження. Каші він не зіпсував, але вболівальники "ірисок" знайшли до чого причепитися.