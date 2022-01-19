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Вот и сказочке конец: Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона с новым тренером

Александр Трикиша
19 января, 08:52
Виталий Миколенко по неизвестным причинам отсутствовал на первом занятии Эвертона под руководством нового наставника команды Данкана Фергюсона

Виталий Миколенко пропустил тренировку Эвертона / Фото: REUTERS

Фергюсон возглавил Эвертон после увольнения Рафаэля Бенитеса. Испанский специалист доверял украинцу, а вот как будет с шотландцем пока неизвестно.

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Но первый звоночек прозвучал. На видео с тренировки команды не был замечен украинский футболист, что озадачило болельщиков команды.

- А где Миколенко? – задались вопросом болельщики Эвертона в комментариях к новости о первой тренировке?

Однако о причинах отсутствия украинца пока не сообщается, пишет Динамомания.

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Миколенко успел провести за Эвертон два матча – один в Кубке и один – в Премьер-лиге. Игра украинца оставила неоднозначное впечатление. Каши он не испортил, но болельщики "ирисок" нашли к чему придраться.