Ось це вляпалися в історію! Динамо перехопило рекорд Шахтаря в матчах з Барселоною

Жерар Піке забив історичний гол Барселони / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Піке забив на 36-й хвилині матчу. Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо з докладним описом всіх ключових моментів.

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Чоловік знаменитої співачки Шакіри забив гол у віці 34 року і 260 днів. Іспанський захисник став найстаршим бомбардиром Барселони за всю історію виступу команди в Лізі чемпіонів, обігнавши Сільвіньо, який відзначився в 34 роки 241 день... в воротах Шахтаря в 2008 році.

Сільвіньо в футболці Барселони

Ось так українські гранди розділили між собою історичний факт каталонського клубу.