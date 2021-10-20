20 жовтня 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Ось це вляпалися в історію! Динамо перехопило рекорд Шахтаря в матчах з Барселоною

Олександр Трикіша
20 жовтня, 21:06
Захисник Барселони Жерар Піке відкрив рахунок в матчі Ліги чемпіонів проти Динамо. Цей м'яч зробив його абсолютним рекордсменом своєї команди

Жерар Піке забив історичний гол Барселони / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Піке забив на 36-й хвилині матчу. Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо з докладним описом всіх ключових моментів.

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Чоловік знаменитої співачки Шакіри забив гол у віці 34 року і 260 днів. Іспанський захисник став найстаршим бомбардиром Барселони за всю історію виступу команди в Лізі чемпіонів, обігнавши Сільвіньо, який відзначився в 34 роки 241 день... в воротах Шахтаря в 2008 році.

Сільвіньо в футболці Барселони

Ось так українські гранди розділили між собою історичний факт каталонського клубу.

  • В активі "Динамо" три перемоги над Барселоною. Особливо пам'ятними вийшли матчі в Лізі чемпіонів-1997/98. Динамівці розгромили суперника в Києві – 3:0, а на "Камп Ноу" зусиллями Андрія Шевченка, оформив хет-трик, домоглися ще більш великої перемоги – 4:0.

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