20 октября 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Вот это вляпались в историю! Динамо перехватило рекорд Шахтера в матчах с Барселоной

Александр Трикиша
20 октября, 21:06
Защитник Барселоны Жерар Пике открыл счет в матче Лиги чемпионов против Динамо. Этот мяч сделал его абсолютным рекордсменом своей команды

Жерар Пике забил исторический гол Барселоны / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Пике забил на 36-й минуте матча. Мы вели онлайн матча Барселона – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Муж знаменитой певицы Шакиры забил гол в возрасте 34 года и 260 дней. Испанский защитник стал самым возрастным бомбардиром Барселоны за всю историю выступления команды в Лиге чемпионов, обогнав Сильвиньо, который отличился в 34 года 241 день… в воротах Шахтера в 2008 году.

Сильвиньо в футболке Барселоны

Вот так украинские гранды разделили между собой исторический факт каталонского клуба.

  • В активе "Динамо" три победы над Барселоной. Особенно памятными получились матчи в Лиге чемпионов-1997/98. Динамовцы разгромили соперника в Киеве – 3:0, а на "Камп Ноу" усилиями оформившего хет-трик Андрея Шевченко добились еще более крупной победы – 4:0.

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