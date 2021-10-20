Вот это вляпались в историю! Динамо перехватило рекорд Шахтера в матчах с Барселоной

Жерар Пике забил исторический гол Барселоны / Фото: Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS

Пике забил на 36-й минуте матча. Мы вели онлайн матча Барселона – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов.

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Муж знаменитой певицы Шакиры забил гол в возрасте 34 года и 260 дней. Испанский защитник стал самым возрастным бомбардиром Барселоны за всю историю выступления команды в Лиге чемпионов, обогнав Сильвиньо, который отличился в 34 года 241 день… в воротах Шахтера в 2008 году.

Сильвиньо в футболке Барселоны

Вот так украинские гранды разделили между собой исторический факт каталонского клуба.