Оце посилення! Змінника Миколенка назвали найкращим, а він ще жодного разу не зіграв за Динамо

Дубінчак замінить Миколенка у Динамо / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1", REUTERS

Першу половину сезону Дубінчак провів в оренді у Дніпрі-1, але після продажу Миколенка кияни відкликали свого вихованця.

У Дніпрі дуже шкодують за цю втрату і називають Дубінчака найкращим лівим захисником в Україні, якщо не у всій Європі.

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"Хочу подякувати Дубінчаку за те, що він дав нашій команді. Владислав був дуже корисним і довів, що є найкращим латералем України і, на мою думку, одним з найкращих на цій позиції і в Європі", – сказав головний тренер команди Ігор Йовічевич" прес-службі клубу.

Зазначимо, що замість Дубінчака у Дніпро вирушив інший футболіст Динамо Роман Вантух.

Роман Вантух замінив Владислава Дубінчака у Дніпрі-1 / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього сезону Дубінчак провів 18 матчів за Дніпро-1 і зробив чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює 23-річного українця у 1 мільйон євро.

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А от у Миколенка можуть виникнути проблеми у Англії. Справа в тому що головного тренера Евертона Рафаеля Бенітеса було звільнено. Сподіватимемося, що його змінник так само довірятиме українцю, як і іспанець.