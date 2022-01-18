Вот это усиление! Сменщика Миколенко назвали лучшим, а он еще ни разу не сыграл за Динамо

Дубинчак заменит Миколенко в Динамо / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1", REUTERS

Первую половину сезона Дубинчак провел в аренде в Днепре-1, но после продажи Миколенко киевляне отозвали своего воспитанника.

В Днепре очень жалеют об этой потере и называют Дубинчака лучшим левым защитником в Украине, если не во всей Европе.

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"Хочу поблагодарить Дубинчака за то, что он дал нашей команде. Владислав был очень полезен и доказал, что является лучшим латералем Украины и, по-моему, одним из лучших на этой позиции и в Европе", – сказал главный тренер команды Игор Йовичевич пресс-службе клуба.

Отметим, что вместо Дубинчака в Днепр отправился другой футболист Динамо – Роман Вантух.

Роман Вантух заменил Владислава Дубинчака в Днепре-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

В текущем сезоне Дубинчак провел 18 матчей за Днепр-1 и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает 23-летнего украинца в 1 миллион евро.

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А вот у Миколенко могут возникнуть проблемы в Англии. Дело в том, что главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес уволен. Будем надеяться, что его сменщик так же будет доверять украинцу, как и испанец.