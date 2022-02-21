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5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Оце сюрприз! Сенсація Олімпіади-2022 розважала глядачів у Броварах

Олександр Трикіша
21 лютого, 15:59
Учасники Олімпіади-2022 фігуристка Анастасія Шаботова та скелетоніст Владислав Гераскевич відвідали матч української хокейної Суперліги між Соколом та Маріуполем

Шаботова і Гераскевич запам'яталися на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

16-річна Шаботова стала українською сенсацією на Олімпійських іграх у Пекіні, де продемонструвала найкращий результат серед усіх українців у командному змаганні.

Але Анастасія вирішила порадувати не лише глядачів у Пекіні, а й в Україні. Дівчина вийшла на лід у Броварах у тій самій сукні, що виступала на Олімпіаді та продемонструвала свою майстерність.

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А Гераскевич, який став героєм України на Олімпіаді після своєї патріотичної акції, зробив символічне вкидання шайби перед матчем.

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На жаль, у Пекіні Шаботова запам'яталася ще одним вчинком. Анастасія почала виправдовувати допінг у російській збірній, хоча раніше їх у цьому звинувачувала, через що москвичка змушена була перебратися до України.