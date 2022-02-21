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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Вот это сюрприз! Сенсация Олимпиады-2022 развлекала зрителей в Броварах

Александр Трикиша
21 февраля, 15:59
Участники Олимпиады-2022 фигуристка Анастасия Шаботова и скелетонист Владислав Гераскевич посетили матч украинской хоккейной Суперлиги между Соколом и Мариуполем

Шаботова и Гераскевич запомнились на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

16-летняя Шаботова стала украинской сенсацией на Олимпийских играх в Пекине, где продемонстрировала лучший результат среди всех украинцев в командном соревновании.

Но Анастасия решила порадовать не только зрителей в Пекине, но и в Украине. Девушка вышла на лед в Броварах в том же платье, что выступала на Олимпиаде и продемонстрировала свое мастерство.

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А Гераскевич, ставший героем Украины на Олимпиаде после своей патриотической акции, сделал символическое вбрасывание шайбы перед матчем.

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К сожалению, в Пекине Шаботова запомнилась еще одним поступком. Анастасия начала оправдывать допинг в российской сборной, хотя ранее их в этом обвиняла, из-за чего москвичка вынуждена была перебраться в Украину.