Вот это сюрприз! Сенсация Олимпиады-2022 развлекала зрителей в Броварах

Шаботова и Гераскевич запомнились на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

16-летняя Шаботова стала украинской сенсацией на Олимпийских играх в Пекине, где продемонстрировала лучший результат среди всех украинцев в командном соревновании.

Но Анастасия решила порадовать не только зрителей в Пекине, но и в Украине. Девушка вышла на лед в Броварах в том же платье, что выступала на Олимпиаде и продемонстрировала свое мастерство.

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А Гераскевич, ставший героем Украины на Олимпиаде после своей патриотической акции, сделал символическое вбрасывание шайбы перед матчем.

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К сожалению, в Пекине Шаботова запомнилась еще одним поступком. Анастасия начала оправдывать допинг в российской сборной, хотя ранее их в этом обвиняла, из-за чего москвичка вынуждена была перебраться в Украину.