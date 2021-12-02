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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Оце так поворот! Мірчу Луческу кличуть у збірну

Любомир Луканюк
2 грудня, 22:58
Головний тренер київського Динамо разом із сином серед 12 претендентів на посаду головного тренера збірної Румунії

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Віце-президент технічної комісії Федерації футболу Румунії Аурел Цикляну розповів, чиї кандидатури розглядаються як претенденти на посаду головного тренера національної команди.

У списку 12 людей. Серед них головний наставник київського Динамо Мірча Луческу.

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Усі претенденти на посаду головного тренера збірної Румунії:

  • Мірча Луческу
  • Резван Луческу
  • Едвард Йорданеску
  • Ангел Йорданеску
  • Георге Хаджі
  • Віктор Піцурке
  • Космін Олерою
  • Дан Петреску
  • Адріан Урсеа
  • Адріан Муту
  • Ласло Болоні
  • Костел Гилке

До речі, Луческу вже тренував збірну Румунії – у 1981-1986 роках.

Раніше ми писали, що кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який є головним тренером Палмейраса.

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Нагадаємо, що у потенційні змінники Луческу раніше пророкували Андрія Шевченка, але той нещодавно очолив Дженоа.