Оце так поворот! Мірчу Луческу кличуть у збірну

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

Віце-президент технічної комісії Федерації футболу Румунії Аурел Цикляну розповів, чиї кандидатури розглядаються як претенденти на посаду головного тренера національної команди.

У списку 12 людей. Серед них головний наставник київського Динамо Мірча Луческу.

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Усі претенденти на посаду головного тренера збірної Румунії:

Мірча Луческу

Резван Луческу

Едвард Йорданеску

Ангел Йорданеску

Георге Хаджі

Віктор Піцурке

Космін Олерою

Дан Петреску

Адріан Урсеа

Адріан Муту

Ласло Болоні

Костел Гилке

До речі, Луческу вже тренував збірну Румунії – у 1981-1986 роках.

Раніше ми писали, що кияни вели переговори з 42-річним португальцем Абелом Феррейрою, який є головним тренером Палмейраса.

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Нагадаємо, що у потенційні змінники Луческу раніше пророкували Андрія Шевченка, але той нещодавно очолив Дженоа.