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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Вот это поворот! Мирчу Луческу зовут в сборную

Любомир Луканюк
2 декабря, 22:58
Главный тренер киевского Динамо вместе с сыном в числе 12 претендентов на пост главного тренера сборной Румынии

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

Вице-президент технической комиссии Федерации футбола Румынии Аурел Цикляну рассказал, чьи кандидатуры рассматриваются в качестве претендентов на пост главного тренера национальной команды.

В списке 12 человек. Среди них и главный наставник киевского Динамо Мирча Луческу.

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Все претенденты на пост главного тренера сборной Румынии:

  • Мирча Луческу;
  • Рэзван Луческу;
  • Эдвард Иорданеску;
  • Ангел Иорданеску;
  • Георге Хаджи;
  • Виктор Пицуркэ;
  • Космин Олэрою;
  • Дан Петреску;
  • Адриан Урсеа;
  • Адриан Муту;
  • Ласло Болони;
  • Костел Гылкэ.

Кстати, Луческу уже тренировал сборную Румынии – в 1981-1986 годах.

Ранее мы писали, что киевляне вели переговоры с 42-летним португальцем Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером Палмейраса.

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Напомним, что в потенциальные сменщики Луческу ранее прочили Андрея Шевченко, но тот недавно возглавил Дженоа.