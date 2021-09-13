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Шевченко заменит Луческу в Динамо! Названа дата

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 сентября, 11:47
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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может вернуться в свой родной клуб, заменив в следующем сезоне румынского специалиста
Мирча Луческу и Андрей Шевченко
Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Вчера Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.

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Но есть и запасной вариант. Шевченко может возглавить клуб, где начинал и заканчивал карьеру – киевское Динамо.

"Луческу еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко", – прозвучала информация в программе "Футбольный формат".

Напомним, что в июне Мирча Луческу продлил контракт с Динамо до 2023 года. С приходом Луческу киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины и впервые за четыре года вышли в группу Лиги чемпионов.

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Луческу и Динамо
Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сейчас Динамо также лидирует в чемпионате Украины.

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А уже завтра клуб стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. В Киеве на "Олимпийском" Динамо сыграет против Бенфики.

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