Шевченко заменит Луческу в Динамо! Названа дата

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может вернуться в свой родной клуб, заменив в следующем сезоне румынского специалиста

Мирча Луческу и Андрей Шевченко / Фото: ua-football

Вчера Андрей Шевченко приехал на стадион "Сан-Сиро", где провел свои лучшие игровые годы, чтобы поболеть за Милан в матче чемпионата Италии с Лацио.

Бывшему наставнику сборной Украины прочат пост главного тренера Милана. Да и сам Андрей Николаевич ранее заявлял, что не против бы возглавить итальянский клуб.

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Но есть и запасной вариант. Шевченко может возглавить клуб, где начинал и заканчивал карьеру – киевское Динамо.

"Луческу еще этот сезон отработает с Динамо, а потом придет Андрей Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко", – прозвучала информация в программе "Футбольный формат".

Напомним, что в июне Мирча Луческу продлил контракт с Динамо до 2023 года. С приходом Луческу киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины и впервые за четыре года вышли в группу Лиги чемпионов.

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Луческу и Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сейчас Динамо также лидирует в чемпионате Украины.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 7 6 1 0 22 2 20 19 Забитые 22 Пропущеные 2 Разница 20 Результаты последних матчей: В В В Н В 2 Шахтер Шах 7 5 1 1 14 4 10 16 Забитые 14 Пропущеные 4 Разница 10 Результаты последних матчей: В Н В В П 3 Александрия Але 7 4 2 1 8 5 3 14 Забитые 8 Пропущеные 5 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н В Н В 4 Десна Дес 7 4 1 2 11 12 -1 13 Забитые 11 Пропущеные 12 Разница -1 Результаты последних матчей: Н П П В В 5 Днепр-1 Дне 7 4 1 2 12 8 4 13 Забитые 12 Пропущеные 8 Разница 4 Результаты последних матчей: П В В П В 6 Ворскла Вор 7 3 3 1 13 7 6 12 Забитые 13 Пропущеные 7 Разница 6 Результаты последних матчей: Н П В Н В 7 Заря Зар 7 3 2 2 13 9 4 11 Забитые 13 Пропущеные 9 Разница 4 Результаты последних матчей: Н В В Н П 8 Рух Рух 7 2 2 3 6 9 -3 8 Забитые 6 Пропущеные 9 Разница -3 Результаты последних матчей: Н В П Н В 9 Верес Вер 6 2 2 2 7 7 0 8 Забитые 7 Пропущеные 7 Разница 0 Результаты последних матчей: В В Н П П 10 Ингулец Инг 7 2 1 4 8 12 -4 7 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П В В Н П 11 Минай Мин 6 1 3 2 5 7 -2 6 Забитые 5 Пропущеные 7 Разница -2 Результаты последних матчей: Н Н П Н П 12 Металлист 1925 Мет 7 2 0 5 6 12 -6 6 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П П П В 13 Черноморец Чер 7 1 2 4 9 18 -9 5 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: Н Н П В П 14 Колос Кол 6 1 2 3 3 12 -9 5 Забитые 3 Пропущеные 12 Разница -9 Результаты последних матчей: П П П Н В 15 Мариуполь Мар 7 1 1 5 11 16 -5 4 Забитые 11 Пропущеные 16 Разница -5 Результаты последних матчей: В П П П П 16 Львов Льв 6 0 2 4 4 12 -8 2 Забитые 4 Пропущеные 12 Разница -8 Результаты последних матчей: П П Н П П

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А уже завтра клуб стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. В Киеве на "Олимпийском" Динамо сыграет против Бенфики.