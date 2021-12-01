Оце поворот! Левандовський таки отримає Золотий м'яч

Левандовський також може отримати "Золотий м'яч" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре припустив, що видання може переглянути своє рішення про скасування "Золотого м'яча"-2020 та вручити приз форварду Баварії Роберту Левандовському.

"Ми можемо подумати про це, але при цьому маємо поважати історію "Золотого м'яча", побудовану на голосуванні. Ми не можемо бути впевнені, що Левандовський виграв би "Золотий м'яч" торік. Голосування не було. Але минулого року Левандовський мав чудові шанси", – цитує Ферре німецьке видання Watson.

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Зауважимо, що на нещодавній церемонії у Парижі, де нападник ПСЖ Ліонель Мессі виграв "Золотий м'яч"-2021, аргентинець сказав поляку: "Тобі повинні вручити "Золотий м'яч" за 2020-й. Усі знають, що торік ти виграв".

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"Слова Мессі гарні та розумні. Але не потрібно ухвалювати поспішних рішень. Ми можемо подумати про це", – наголосив Ферре.

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Нагадаємо, "Золотий м'яч" 2020 року France Football вирішив не вручати через пандемію, яка призвела до тривалої паузи у змаганнях по всьому світу.

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У голосуванні ж 180 журналістів за найкращого футболіста планети-2021 Мессі перевершив Левандовського, що багатьма було сприйнято як пограбування поляка. Зокрема, Лотар Маттеус заявив: "Після такого вибору я більше не розумію цей світ".

А ось уславлений у минулому польський футболіст Збігнєв Бонек назвав незаслуженою критику володаря "Золотого м'яча-2021" Ліонеля Мессі .

"Я не розумію, чому стільки лайна виливається на Лео Мессі. Не він вибрав себе. Ця формула вичерпала себе, її треба міняти. Це проблема людей із France Football", – вважає Бонек.

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