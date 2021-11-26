25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
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Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
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Оце пощастило! Шикарний жереб для збірної України

Любомир Луканюк
26 листопада, 18:22
Щоб потрапити на світову першість у Катарі українській команді потрібно буде виграти два матчі у березні наступного року

Україна вирішальний матч проведе з Боснією / Фото: Reuters

Сьогодні відбулося жеребкування стикових матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року. Збірна України потрапила до групи несіяних, а значить суперника по півфіналу нам діставали з сильнішого кошика.

Це збірна Шотландії. Вона буде господарем поля у матчі з українцями.

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Збірна Шотландії посіла друге місце у своїй групі після Данії. У 10 матчах шотландці набрали 23 очки. Вони випередили Ізраїль, Австрію, Фарери та Молдову.

Якщо українці пройдуть у фінал, то зустрінуться із переможцем пари Уельс – Австрія. І також зіграють на виїзді.

Базова дата півфіналів – 24 березня, фіналів – 29 березня 2022 року.

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До речі, напередодні жеребкування вболівальники найбільше хотіли, щоб Україна зіграла з Уельсом. 32% тих, хто проголосував, мріяли побачити матч України проти Гарета Бейла та компанії. На другому місці були шотландці.