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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Вот это повезло! Шикарный жребий для сборной Украины

Любомир Луканюк
26 ноября, 18:22
Чтобы попасть на мировое первенство в Катаре украинской команде нужно будет выиграть два матча в марте следующего года

Украина решающий матч проведет с Боснией / Фото: Reuters

Сегодня состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. Сборная Украины попала в группу несеянных, а значит соперника по полуфиналу нам доставали из более сильной корзины.

Это сборная Шотландии. Она будет хозяином поля в матче с украинцами.

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Сборная Шотландии заняла второе место в своей группе после Дании. В 10 матчах шотландцы набрали 23 очка. Они опередили Израиль, Австрию, Фареры и Молдову.

Если украинцы пройдут в финал, то встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия. И тоже сыграют на выезде.

Базовая дата полуфиналов – 24 марта, финалов – 29 марта 2022 года.

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Кстати, накануне жеребьевки болельщики больше всего хотели, чтобы Украина сыграла с Уэльсом. 32% проголосовавших мечтали увидеть матч Украины против Гарета Бейла и компании. На втором месте как раз были шотландцы.