25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
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Лучший соперник для сборной Украины: болельщики сделали неожиданный выбор

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
26 ноября, 13:52
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Сегодня Сборная Украины узнает имя соперник по плей-офф отбора на ЧМ-2022. До жеребьевки еще остается немного времени, а результаты голосования среди болельщиков уже известны
Украинские болельщики хотят матч против Уэльса
Украинские болельщики хотят матч против Уэльса / Фото: Getty Images

На сайте Segodnya.ua проходил опрос, кого болельщики сборной Украины хотят видеть в качестве соперника команды Александра Петракова. Онлайн жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 пройдет на нашем сайте.

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Болельщики с небольшим перевесом отдали предпочтение сборной Уэльса. 32% проголосовавших хотят увидеть матч Украины портив Гарета Бейла и компании.

Уэльс занял второе место в группе с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. Они одержали четыре победы в отборе, трижды сыграли вничью и один раз проиграли.

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Второе место среди самых желаемых соперников сборной Украины заняла сборная Шотландии – 30 процентов голосов.

Интересно, что украинские болельщики больше всего не хотели играть со сборной Португалии Криштиану Роналду. Выше даже оказался действующий чемпион Европы Италия.

Как пройдет жеребьевка

В плей-офф отбора на ЧМ-2022 примут участие 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также еще две команды, вышедшие в стыки через Лигу наций. Они будут разделены на шесть пар.

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  • Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия
  • Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия

Украина попала в число несеяных, поэтому полуфинал точно проведет в гостях. Нашим соперником гарантированно не станет Россия, так как УЕФА продолжает разводить наши команды.

Полуфинальные матчи запланированы на 24 марта 2022 года, финальные – 29 марта.

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
18:37
7
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