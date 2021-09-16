16 вересня 45’
Буде-Глімт 0
Зоря 0
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Нічого собі компанія! У віп-ложі "Олімпійського" помітили незвичайних гостей

Андрій Трофімов
16 вересня, 21:17
Стартовий матч Київського Динамо в Лізі чемпіонів викликав інтерес у політиків і бізнесменів. У віп-ложі "Олімпійського" зібралася досить цікава компанія

Цікаві глядачі матчу Динамо - Бенфіка / Фото: Ураїнська правда

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо зіграло внічию з португальською Бенфікою. На останніх хвилинах кияни могли вирвати перемогу, але гол Шапаренка скасували після використання VAR.

З президентської ложі за поєдинком спостерігали не тільки футбольні функціонери і головний тренер збірної України Олександр Петраков, але і бізнес-еліта країни.

У віп-ложі були помічені колишній президент Дніпра Ігор Коломойський, президент Зорі Євген Геллер і брати Суркіси. Напередодні мі вже писали, що Коломойський прийшов на футбол, примірявши новий імідж.

Керівник фракції президента в парламенті Давид Арахамія, керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністра Олег Немчінов, голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов.

Реклама

Також помітили главу консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Бориса Баума, депутата від Слуги народу Миколу Тищенка, віце-прем'єр-міністра Олега Уруського, власника мережі АТБ Геннадія Буткевича, депутатів Андрія Іванука і Сергія Льовочкіна, пише Українська правда.

Реклама