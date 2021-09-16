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25 сентября 00:00
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Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Вот это компания! В вип-ложе "Олимпийского" заметили необычных гостей

Андрей Трофимов
16 сентября, 21:17
Стартовый матч Киевского Динамо в Лиге чемпионов вызвал интерес у политиков и бизнесменов. В вип-ложе "Олимпийского" собралась довольно интересная компания

Интересные зрители матча Динамо - Бенфика / Фото: Украинская правда

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграло вничью с португальской Бенфикой. На последних минутах киевляне могли вырвать победу, но гол Шапаренко отменили после использования VAR.

С президентской ложи за поединком наблюдали не только футбольные функционеры и главный тренер сборной Украины Александр Петраков, но и бизнес-элита страны.

В вип-ложе были замечены бывший президент Днепра Игорь Коломойский, президент Зари Евгений Геллер и братья Суркисы. Накануне мі уже писали, что Коломойский пришел на футбол, примерив новый имидж.

Руководитель фракции президента в парламенте Давид Арахамия, руководитель Нафтогаза Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министра Олег Немчинов, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

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Также заметили главу консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Бориса Баума, депутата от Слуги народа Николая Тищенко, вице-премьер-министра Олега Уруского, владельца сети АТБ Геннадия Буткевича, депутатов Андрея Иванука и Сергея Левочкина, пишет Украинская правда.

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