Оце дебют! Кікібоксер вразив неймовірним прийомом UFC

Красивий прийом Алекса Перейри / Фото: Getty Images

Дебютним для Перейри став турнір UFC 268. У другому раунді Алекс упіймав суперника красивим ударом коліном у стрибку.

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Потім Перейра кинувся добивати суперника, але це було вже зайве – Михайлідіс навіть не намагався підвестися на ноги.

За цей яскравий нокаут Перейра отримав бонус від UFC в 50 000 доларів.

Перейра перейшов у змішані єдиноборства у 2015 році, але відтоді провів лише п'ять поєдинків у MMA – один програв та чотири виграв. До цього Алекс використав свій коронний удар у кікбоксингу.

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