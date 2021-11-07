Оце дебют! Кікібоксер вразив неймовірним прийомом UFC

Красивий прийом Алекса Перейри / Фото: Getty Images
Дебютним для Перейри став турнір UFC 268. У другому раунді Алекс упіймав суперника красивим ударом коліном у стрибку.
Читайте також: 120-кілограмовий пухляш із MMA рубанув з вертухи: чумове відео
Потім Перейра кинувся добивати суперника, але це було вже зайве – Михайлідіс навіть не намагався підвестися на ноги.
За цей яскравий нокаут Перейра отримав бонус від UFC в 50 000 доларів.
Перейра перейшов у змішані єдиноборства у 2015 році, але відтоді провів лише п'ять поєдинків у MMA – один програв та чотири виграв. До цього Алекс використав свій коронний удар у кікбоксингу.
Читайте також:
- Носком у щелепу: яскравий нокаут у поєдинку UFC 268
- Нігерійський кошмар пустив кров у октагоні: Усман переміг Ковінгтона у головному бою UFC 268
- Забійний хук Пітбуля залишив не при справах чинного чемпіона Bellator
- Володимир Кличко ледь не побився із зіркою UFC
- Рідкісний подвійний нокдаун: бійці ММА одночасно завдали заборонених ударів