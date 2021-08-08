Ворскла – Львів: відео голів та огляд матчу УПЛ

Команда Юрія Максимова зробила собі хороший заділ в першому таймі, а в другому довела справу до перемоги

Львів не зміг чинити гідний опір Ворсклі / Фото: официальный сайт УПЛ

В одному з вечірніх поєдинків дня в чемпіонаті України зустрічалися Ворскла та Львів. Перемога дісталася команді Юрія Максимова.

Більшу частину справи полтавці зробили в першому таймі. На другій хвилині Кане красивим ударом зльоту відкрив рахунок, а наростити перевагу господарям допоміг Тілль, який скористався низкою помилок львів'ян в обороні.

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Ближче до перерви активізувався Степанюк, який довів рахунок до розгрому. А вже у другому таймі Руслан оформив дубль після хитрого штрафного. Невеликою втіхою для гостей став гол престижу від Довгого. До вашої уваги – відео голів і найкращих моментів матчу в Полтаві:

2 хвилина. Гол Ібрагіма Кане.

11 хвилина. Гол Олів'є Тілля.

38 хвилина. Перший гол Руслана Степанюка.

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

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69 хвилина. Другий гол Руслана Степанюка.

86 хвилина. Гол Олексія Довгого.

ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ

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