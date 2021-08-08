Ворскла – Львов: видео голов и обзор матча УПЛ

Команда Юрия Максимова сделала себе хороший задел в первом тайме, а во втором довела дело до победы

Львов не сумел оказать достойное сопротивление Ворскле / Фото: официальный сайт УПЛ

В одном из вечерних поединков дня в чемпионате Украины встречались Ворскла и Львов. Победа досталась команде Юрия Максимова.

Большую часть дела полтавчане сделали в первом тайме. На второй минуте Кане красивым ударом слету открыл счет, а нарастить перевес хозяевам помог Тилль, который воспользовался чередой ошибок львовян в обороне.

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Ближе к перерыву активизировался Степанюк, который довел счет до разгрома. А уже во втором тайме Руслан оформил дубль после хитрого штрафного. Небольшим утешением для гостей стал гол престижа от Довгого. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Полтаве:

2 минута. Гол Ибрагима Кане.

11 минута. Гол Оливье Тилля.

38 минута. Первый гол Руслана Степанюка.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

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69 минута. Второй гол Руслана Степанюка.

86 минута. Гол Алексея Довгого.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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