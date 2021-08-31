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Смердюча кампанія: український журналіст заспівав під дудку Росії після вчинку Цвєтова

Андрій Трофімов
31 серпня, 09:31
Після відмови Ігоря Цветова обніматися з росіянами на п'єдесталі Паралімпіади-2020 в РФ знову заспівали про ненависть, політику, а вторить їм відомий український журналіст

Артем Франков прокоментував вчинок Цвєтова / Фото: Getty Images

Цвєтков виборов срібну медаль у бігу на 100 метрів. Під час нагородження параспортсмени з ПКР запропонували йому зробити спільне фото, проте він відмовився.

"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє… З Україною в серці", – прокоментував свій вчинок Цвєтов.

Ігор Цвєтов / Фото: Getty Images

Російські ЗМІ почали збирати "правильні" думки різних спортивних діячів. Не відмовив їм у коментарі український журналіст Артем Франков.

"Тут може бути три варіанти. Перший: Цвєтов щиро ненавидить Росію і всіх, хто з нею так чи інакше пов'язаний. Це в Україні цілком поширене явище.

Друге: у нього виникло щось особисте під час змагань.

Третє: смердюча кампанія проти Ярослави Магучіх, на жаль, зламала спортсменку, справила незабутній вплив.

Не кожен здатний послати далеко і прямо високопоставлених дебілів і провокаторів", – заявив Франков в інтерв'ю СЕ.

А перед цим скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв назвав спортсменів заручниками ідіотів, маючи на увазі керівництво українського спорту.

Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами / Фото: Getty Images

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