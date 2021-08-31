1 сентября 17:00
Казахстан --
Украина --
4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Вонючая кампания: украинский журналист запел под дудку России после поступка Цветова

Андрей Трофимов
31 августа, 09:31
После отказа Игоря Цветова обниматься с россиянами на пьедестале Паралимпиады-2020 в РФ снова запели о ненависти, политике, а вторит им известный украинский журналист

Артем Франков прокомментировал поступок Игоря Цветова / Фото: Getty Images

Цветков завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров. Во время награждения параспортсмены из ПКР предложили ему сделать совместное фото, однако он отказался.

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", – прокомментировал свой поступок Цветов.

Игорь Цветов / Фото: Getty Images

Российские СМИ принялись собирать "правильные" мнения различных спортивных деятелей. Не отказал им в комментарии украинский журналист Артем Франков.

"Тут может быть три варианта. Первый: Цветов искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это в Украине вполне распространенное явление.

Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований.

Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие.

Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов", – заявил Франков в интервью СЭ.

А перед этим скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал спортсменов заложниками идиотов, имея в виду руководство украинского спорта.

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

Реклама