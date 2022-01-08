Чарівник! Шева підірвав Мережу розкішним прийомом м'яча

Шевченко - красень! / Фото: Колаж: Сьогодні
У одному з моментів захисники Сассуоло винесли м'яч далеко зі свого штрафного майданчика і той полетів аж за край поля – в район технічної зони Дженоа.
І тут 45-річний Шевченко, володар "Золотого м'яча"-2004, видав шоу!
Одним дотиком коуч "грифонів" прийняв м'яч, що падав із величезної висоти, правою ногою. А потім елегантно ним пожонглював.
І все це – будучи в черевиках, а не бутсах.
"Майстер-клас від Шевченка", – так підписав це відео інстаграм-акаунт Дженоа.
Нагадаємо, той поєдинок завершився внічию 1:1. Дженоа залишається в зоні вильоту Серії А – на передостанньому рядку.
Тим часом уболівальники Дженоа, коментуючи відео шикарного приборкання Шевою м'яча, не скупляться на захоплені відгуки:
- Чарівник!
- У мене всього одне питання – чому він не на полі
- Випустіть його бодай на 30 хвилин
Раніше ми писали, що Шеву хотіли б бачити тренером збірної Польщі, але вважають це неможливим через його контракт із Дженоа.