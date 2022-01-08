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Волшебник! Шева взорвал Сеть шикарным приемом мяча

Андрей Трофимов
8 января, 14:57
Андрей Шевченко поразил фанатов филигранной техникой, которую продемонстрировал во время последнего матча своей Дженоа против Сассуоло

Шевченко - красавчик! / Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из моментов защитники Сассуоло вынесли мяч далеко из своей штрафной площадки, и тот улетал за бровку поля – в район технической зоны Дженоа.

И тут 45-летний Шевченко, обладатель "Золотого мяча"-2004, выдал шоу!

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Одним касанием коуч "грифонов" принял мяч, летевший с огромной высоты, правой щекой. А затем элегантно им пожонглировал.

И все это – будучи в туфлях, а не бутсах.

"Мастер-класс от Шевченко", – так подписал это видео инстаграм-аккаунт Дженоа.

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Напомним, тот поединок завершился вничью 1:1. Дженоа остается в зоне вылета Серии А – на предпоследнем месте.

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Тем временем болельщики Дженоа, комментируя видео шикарного укрощения Шевой мяча, не скупятся на восторженные отзывы:

  • Волшебник!
  • У меня всего один вопрос – почему он не на поле
  • Выпустите его хотя бы на 30 минут

Ранее мы писали, что Шеву хотели бы видеть тренером сборной Польши, но считают это невозможным ввиду его контракта с Дженоа.