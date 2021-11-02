2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Вольфсбург – Зальцбург: де і о котрій дивитися матч Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 11:22
До найгіршої команди групи приїде лідер, який може забезпечити собі вихід до плей-оф Ліги чемпіонів.

Перший матч виграв Зальцбург / Фото: REUTERS

2 листопада – день Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройде вісім матчів: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі G зійдуться Вольфсбург та Зальцбург.

Дивіться також: Онлайн матчу Динамо – Барселона

Реклама

Коли початок. Поєдинок пройде у німецькому місті Вольфсбург на стадіоні "Фольксваген Арена". Початок о 19:45.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах невеликий фаворит протистояння – німецький клуб. Котирування на перемогу Вольфсбурга – 2.39, на нічию – 3.60, на перемогу Зальцбурга – 2.95.

Реклама

Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі цієї ЛЧ Зальцбург виграв – 3:1.

Турнірний розклад. Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги над Вольфсбургом.