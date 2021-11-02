Вольфсбург – Зальцбург: де і о котрій дивитися матч Ліги чемпіонів

Перший матч виграв Зальцбург / Фото: REUTERS

2 листопада – день Ліги чемпіонів. У четвертому турі пройде вісім матчів: розклад та котирування всіх поєдинків. У групі G зійдуться Вольфсбург та Зальцбург.

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Коли початок. Поєдинок пройде у німецькому місті Вольфсбург на стадіоні "Фольксваген Арена". Початок о 19:45.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах невеликий фаворит протистояння – німецький клуб. Котирування на перемогу Вольфсбурга – 2.39, на нічию – 3.60, на перемогу Зальцбурга – 2.95.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі цієї ЛЧ Зальцбург виграв – 3:1.

Турнірний розклад. Зальцбург вийде до 1/8 фіналу у разі перемоги над Вольфсбургом.