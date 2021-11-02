2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Вольфсбург – Зальцбург: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 11:22
К худшей команде группы приедет лидер, который может обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

Первый матч выиграл Зальцбург / Фото: REUTERS

2 ноября – день Лиги чемпионов. В четвертом туре пройдет восемь матчей: расписание и котировки всех поединков. В группе G сойдутся Вольфсбург и Зальцбург.

Когда начало. Поединок пройдет в немецком городе Вольфсбург на стадионе "Фольксваген Арена". Начало в 19:45.

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Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах небольшой фаворит противостояния немецкий клуб. Котировки на победу Вольфсбурга – 2.39, на ничья – 3.60, на победу Зальцбурга – 2.95.

История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались лишь однажды. В прошлом туре этой ЛЧ Зальцбург выиграл – 3:1.

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Турнирные расклады. Зальцбург выйдет в 1/8 финала в случае победы над Вольфсбургом.