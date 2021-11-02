Вольфсбург – Зальцбург: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Первый матч выиграл Зальцбург / Фото: REUTERS
2 ноября – день Лиги чемпионов. В четвертом туре пройдет восемь матчей: расписание и котировки всех поединков. В группе G сойдутся Вольфсбург и Зальцбург.
Когда начало. Поединок пройдет в немецком городе Вольфсбург на стадионе "Фольксваген Арена". Начало в 19:45.
Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".
Кто фаворит. В букмекерских конторах небольшой фаворит противостояния немецкий клуб. Котировки на победу Вольфсбурга – 2.39, на ничья – 3.60, на победу Зальцбурга – 2.95.
История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались лишь однажды. В прошлом туре этой ЛЧ Зальцбург выиграл – 3:1.
Турнирные расклады. Зальцбург выйдет в 1/8 финала в случае победы над Вольфсбургом.