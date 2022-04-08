"Військові дають добрячої пі*ди нечисті": українська красуня дякує ВСУ

Влада Седан / Фото: Instagram

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже півтора місяця. Армія фашистів бомбардує наші міста, вбиває мирне населення, зокрема дітей.

Особливо вражають криваві дії росіян щодо беззахисного населення. Світ вразили кадри з Ірпеня, Бучі та Гостомеля, де фашисти влаштували справжню різанину.

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Втім, якщо каже не про мирне населення, то Збройні сили України відважно захищають наші землі та щодня вбивають сотні ворогів. Своє захоплення армією та народом України висловила дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка – Влада Седан.

"Спостерігаючи війну в Україні, я хочу подякувати кожному українцю. Це і керівництво країни, і ВСУ, нацгвардію, поліцію, медиків, звичайних громадян, волонтерів, людей, які йдуть у гарячі точки, ставлять під загрозу своє життя, щоб рятувати чиєсь . Це справжні герої. Україна обов'язково переможе. Ми повинні не забувати, що наші військові дають добрячої пі*ди цієї нечисті. Ми маємо поважати нашу армію та наш народ. Слава Україні!"

Зазначимо, що раніше Влада Седан відмовилася давати інтерв'ю російською мовою. Дівчина послала подалі всіх росіян і заявила, що не має наміру намагатися достукатися до них.