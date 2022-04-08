"Военные дают смачной пи*ды нечисти": украинская красотка благодарит ВСУ

Влада Седан / Фото: Instagram

Полномасштабная война России против Украины длится уже полтора месяца. Армия фашистов бомбардирует наши города, убивает мирное население, в том числе и детей.

Особенно поражают кровавые действия россиян по отношению к беззащитному населению. Мир поразили кадры из Ирпеня, Бучи и Гостомеля, где фашисты устроили настоящую резню.

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Впрочем, если говорит не о мирном населении, то Вооруженные силы Украины отважно защищают наши земли и ежедневно убивают сотни врагов. Свое восхищение армией и народом Украины высказала жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко – Влада Седан.

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"Наблюдая войну в Украине, я хочу поблагодарить каждого украинца. Это и руководство страны, и ВСУ, нацгвардию, полицию, медиков, обычных граждан, волонтеров, людей, которые идут в горячие точки, ставят под угрозу свою жизнь, чтобы спасать чью-то. Это настоящие герои. Украина обязательно победит. Мы должны не забывать, что наши военные дают смачной пи*ды этой нечисти. Мы должны уважать нашу армию и наш народ. Слава Украине!"

Отметим, что ранее Влада Седан отказалась давать интервью на русском языке. Девушка послала подальше всех россиян и заявила, что не собирается пытаться достучаться до них.