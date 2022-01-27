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Замість Усика – кікбоксер: Ф'юрі показав постер наступного бою

Любомир Луканюк
27 січня, 17:37
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав ім'я свого наступного суперника. Ним стане Ділліан Уайт

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Тайсон Ф'юрі в Instagram опублікував постер майбутнього поєдинку. Тим самим поклав край чуткам, що навесні зустрінеться з Олександром Усиком.

"Хто ще з нетерпінням чекає на цей бій? Найкращі в Британії. Настав час надати фанатам той бій, якого вони хочуть", – написав Ф'юрі.

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Нагадаємо, вчора Ф'юрі обізвав Джошуа та його промоутера Едді Хірна псіхами, за їх відмову від космічної суми відступних – 90 мільйонів доларів.

Ділліан Уайт – колишній кікбоксер, чемпіон Європи та дворазовий чемпіон Великобританії з кікбоксингу за версією K-1. Протягом п'яти років посідав перше місце у рейтингу найкращих кікбоксерів Великобританії. Також брав участь у змішаних єдиноборствах.

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У боксі провів 30 боїв – 28 перемог у 30 боях. Програвав Олександру Повєткіну та Ентоні Джошуа.