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Вместо Усика – кикбоксер: Фьюри показал постер следующего боя

Любомир Луканюк
27 января, 17:37
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри назвал имя своего следующего соперника. Им станет Диллиан Уайт

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня Тайсон Фьюри в Instagram опубликовал постер предстоящего поединка. Тем самым положил конец слухам, что весной встретится с Александром Усиком.

"Кто еще с нетерпением ждет этот бой? Лучшие в Британии. Пришло время предоставить фанатам той бой, который они хотят", – написал Фьюри.

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Напомним, вчера Фьюри обозвал Джошуа и его промоутера Эдди Хирна психами, за их отказ от космической суммы отступных – 90 миллионов долларов.

Диллиан Уайт – бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. В течение пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Также участвовал в смешанных единоборствах.

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В боксе провел 30 боев – 28 побед в 30 боях. Проигрывал Александру Поветкину и Энтони Джошуа.