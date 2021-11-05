Володимир Кличко ледь не побився із зіркою UFC

Володимир Кличко та Андрій Орловський / Фото: Колаж: Сьогодні
Історію про поєдинок, що не відбувся, білоруський важкоатлет, на прізвисько Пітбуль, розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі Ушатайка. За словами Орловського бій мав відбутися у 2010 році.
Читайте також: Жертва Усика розраховує, що Джошуа не повторить його долю
"Те, що зробили Мейвезер із Макгрегором три роки тому, я мав зробити у 2009-му чи 2010-му році з Володимиром Кличком.
Попередньо мій менеджер з боксу розмовляв із компанією Кличко, щоб мені набили боксерський рекорд.
Зробили б десь 10 боїв, а потім за великі бабки ми б побилися проти Кличка", – розповів Орловський.
Слід зазначити, що у 2009-му році український боксер Володимир Кличко володів титулами за версією WBO та IBF.
А білоруський боєць ММА Андрій Орловський у січні 2009 року програв титульний бій Федору Ємельяненку.
Нагадаємо, що у жовтні цього року 42-річний ветеран UFC Андрій Орловський відмолотив бразильця Карлоса Феліпе на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 195.
Зазначимо, що білоруський спортсмен довгий час вважався одним із провідних бійців ММА. Він був одинадцятим чемпіоном UFC у важкій вазі (2005-2006).
Читайте також: