Владимир Кличко едва не подрался со звездой UFC

Владимир Кличко и Андрей Орловский / Фото: Коллаж: Сегодня

Историю о несостоявшемся поединке белорусский тяжеловес, по прозвищу Питбуль, рассказал в интервью на Youtube-канале Ушатайка. По словам Орловского бой должен был состоятся в 2010 году.

Читайте также: Жертва Усика рассчитывает, что Джошуа не повторит его судьбу

Реклама

"То, что сделали Мейвезер с Макгрегором три года назад, я должен был сделать в 2009-м или 2010-м году с Владимиром Кличко. Предварительно мой менеджер по боксу разговаривал с компанией Кличко, чтобы мне набили боксерский рекорд. Сделали бы где-то 10 боев, а потом за большие бабки мы бы подрались против Кличко", – рассказал Орловский.

Джошуа vs Кличко. Последний бой Владимира / Фото: Getty Images

Нужно отметить, что в 2009-м году украинский боксер Владимир Кличко владел титулами по версии WBO и IBF.

А белорусский боец ММА Андрей Орловский в январе 2009 года проиграл титульный бой Федору Емельяненко.

Реклама

Андрей Орловский одержал рекордную победу в истории тяжелого веса UFC / Фото: Getty Images

Напомним, что в октябре этого года 42-летний ветеран UFC Андрей Орловский отмолотил бразильца Карлоса Фелипе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 195.

Андрей Орловский vc Карлос Фелипе / Фото: mmamania.com

Реклама

Отметим, что белорусский спортсмен долгое время считался одним из ведущих бойцов ММА. Он был одиннадцатым чемпионом UFC в тяжёлом весе (2005—2006).

Читайте также: