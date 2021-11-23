23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал 0
Манчестер Юнайтед 2
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Бачите, пощастило: Гармаш оцінив перший гол Динамо у Лізі чемпіонів

Олександр Трикіша
23 листопада, 22:58
Динамо програло Баварії у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів, але може записати гру собі в актив. Кияни нарешті забили перший гол у турнірі

Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Баварія здобула перемогу з рахунком 2:1 та гарантувала собі перше місце у групі. Киянам тепер потрібно сподіватися, що Бенфіка програє Барселоні.

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Хоч і пізно, але Динамо все ж таки відкрило рахунок своїм голам у поточній Лізі чемпіонів. Автором м'яча став Денис Гармаш. Хто ж ще?!

"Це хоч одне тішить, що перервали – забили гол. Але Баварія є Баварія – нам було тяжко. У другому таймі пішли ва-банк, була атака на атаку. Добре, що забили – та програли. Дуже шкода.

Бачите, пощастило. Забив – добре, але не взяли 3 очки – це погано. Тренер казав чіплятися за м'яч та допомагати при обороні захищатися.

Чи почуваюся форвардом? Чесно ні. Не відчуваю. Тренер випускає, може щось бачить у мені – що можу зачепитися, віддати, притримати. Моє щастя – грати на полі, і я цьому радий", – сказав Гармаш після матчу.

Гра киян сьогодні відрізнялася від тієї, яку команда Мірчі Луческу показала проти Баварії на виїзді, коли поступилася 0:5.

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"Коли на виїзді грали, контратаки не виходили. Зараз їх було більше, і наші вболівальники допомагали – ми йшли вперед".

Баварія вже з групи вийшла – вони грали більш розкуто плюс сніг був незвичним для них. Думаю, вони трохи розслабилися", – цитує Гармаша ua.tribuna.com.