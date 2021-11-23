Бачите, пощастило: Гармаш оцінив перший гол Динамо у Лізі чемпіонів

Денис Гармаш забив перший гол Динамо в Лізі чемпіонів / Фото: REUTERS

Баварія здобула перемогу з рахунком 2:1 та гарантувала собі перше місце у групі. Киянам тепер потрібно сподіватися, що Бенфіка програє Барселоні.

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Хоч і пізно, але Динамо все ж таки відкрило рахунок своїм голам у поточній Лізі чемпіонів. Автором м'яча став Денис Гармаш. Хто ж ще?!

"Це хоч одне тішить, що перервали – забили гол. Але Баварія є Баварія – нам було тяжко. У другому таймі пішли ва-банк, була атака на атаку. Добре, що забили – та програли. Дуже шкода. Бачите, пощастило. Забив – добре, але не взяли 3 очки – це погано. Тренер казав чіплятися за м'яч та допомагати при обороні захищатися. Чи почуваюся форвардом? Чесно ні. Не відчуваю. Тренер випускає, може щось бачить у мені – що можу зачепитися, віддати, притримати. Моє щастя – грати на полі, і я цьому радий", – сказав Гармаш після матчу.

Гра киян сьогодні відрізнялася від тієї, яку команда Мірчі Луческу показала проти Баварії на виїзді, коли поступилася 0:5.

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