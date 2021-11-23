Видите, повезло: Гармаш оценил первый гол Динамо в Лиге чемпионов

Денис Гармаш забил первый гол Динамо в Лиге чемпионов / Фото: REUTERS

Бавария одержала победу со счетом 2:1 и гарантировала себе первое место в группе. Киевлянам же теперь нужно надеяться, что Бенфика проиграет Барселоне.

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Хоть и поздно, но Динамо все же открыло счет своим голам в текущей Лиге чемпионов. Автором мяча стал Денис Гармаш. Кто же еще?!

"Это хоть одно радует, что прервали – забили гол. Но Бавария есть Бавария – нам было тяжело. Во втором тайме пошли ва-банк, была атаку на атаку. Хорошо, что забили – но проиграли. Очень жаль. Видите, повезло. Забил – хорошо, но не взяли 3 очка – это плохо. Тренер говорил цепляться за мяч и помогать при обороне защищаться. Чувствую ли себя форвардом? Честно, нет. Не чувствую. Тренер выпускает, может, что-то видит во мне – что могу зацепиться, отдать, придержать. Мое счастье – играть на поле, и я этому рад", – сказал Гармаш после матча.

Игра киевлян сегодня отличалась от той, которую команда Мирчи Луческу показала против Баварии на выезде, когда уступила 0:5.

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